Τζέιντον Σάντσο, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, Άντονι και Ταϊρέλ Μαλάσια έμειναν εκτός προετοιμασίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα πρέπει να αναζητήσουν αλλού το μέλλον τους!

Ματέους Κούνια και Ράιαν Μπουμό αποτελούν τις δυο φετινές προσθήκες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ρόστερ, η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τη μεταγραφική της δραστηριότητα για το φετινό καλοκαίρι. Σύμφωνα άλλωστε με το «Athletic», οι Κόκκινοι Διάβολοι θέλουν να αποκτήσουν έναν τερματοφύλακα, έναν αμυντικό χαφ κι έναν επιθετικό ακόμα πριν από το φινάλε των μεταγραφών, αλλά μέχρι τότε πρέπει να συμβούν και ορισμένες πωλήσεις.

Η επιχείρηση ξεσκαρτάρισμα μάλιστα βρίσκεται σε πλήρεις ρυθμούς στο Μάντσεστερ, με τον Μάρκους Ράσφορντ να είναι ο πρώτος που αποχωρεί για τη Μπαρτσελόνα και τέσσερις ακόμη να ακολουθούν! Τα ονόματά τους; Τζέιντον Σάντσο, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, Άντονι και Ταϊρέλ Μαλάσια, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον Ρούμπεν Αμορίμ κι έμειναν οριστικά εκτός προετοιμασίας.

Όλοι τους πλέον βρίσκονται με το ένα πόδι μακριά από το «Ολντ Τράφορντ» και θα πρέπει να αναζητήσουν αλλού το μέλλον τους από την επόμενη σεζόν. Τζέιντον Σάντσο και Αλεχάντρο Γκαρνάτσο μάλιστα έχουν συνδεθεί με τη Serie A και τις Γιουβέντους - Νάπολι αντίστοιχα, ενώ το όνομα του Άντονι έχει γραφτεί για τη Μπέτις που τον είχε αποκτήσει δανεικό την προηγούμενη σεζόν.

Πιο περιορισμένο είναι το ενδιαφέρον για τον αριστερό μπακ, Ταϊρέλ Μαλάσια, ο οποίος δεν κατάφερε να καθιερωθεί ποτέ στο «Ολντ Τράφορντ» λόγω σοβαρών τραυματισμών που έπληξαν την καριέρα του. Τη δεδομένη στιγμή η επιστροφή του στην Ολλανδία φαντάζει ως το πιο πιθανό σενάριο, έχοντας περάσει το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως δανεικός στην Αϊντχόφεν.

