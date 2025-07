Το όνομα του Μπένιαμιν Σέσκο της Λειψίας έχει «κυκλώσει» η Νιούκαστλ για να γεμίσει το κενό στην επίθεσή της, σε περίπτωση που ο Αλεξάντερ Ίσακ αποχωρήσει από την ομάδα.

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται άπαντες στις όχθες του Τάιν. Ο Αλεξάντερ Ίσακ «στηλώνει» τα πόδια του, δεν ακολούθησε τη Νιούκαστλ στην Ασία για την προετοιμασία της και ενημέρωσε τη διοίκησή της πως επιθυμεί να αποχωρήσει από την ομάδα και να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η Λίβερπουλ... περιμένει στη γωνία, ο Σουηδός πιέζει για την αποχώρησή του και οι Magpies ήδη εξετάζουν τις επιλογές τους σε περίπτωση που ο Ίσακ αποτελέσει παρελθόν. Άλλωστε, ξέρουν πως αν πράγματι γίνει αυτό, θα γεμίσουν τα ταμεία τους με δεκάδες «ζεστά» εκατομμύρια.

Newcastle United are exploring a move for RB Leipzig striker Benjamin Sesko in the event that Alexander Isak leaves.



More from @David_Ornstein ⤵️#NUFC