Ο Αλεξάντερ Ίσακ φέρεται να έχει ενημερώσει τη Νιούκαστλ πως θέλει να αποχωρήσει το καλοκαίρι, με τη Λίβερπουλ να πιέζει για ακόμα ένα πολύκροτο deal.

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά λέει ο θυμόσοφος λαός, με την περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ στη Νιούκαστλ να επιβεβαιώνει και με το παραπάνω τη γνωστή ρήση. Η απουσία άλλωστε του Σουηδού επιθετικού από την προετοιμασία των Magpies είχε φουντώσει τα σενάρια περί αποχώρησης και παρά τις δικαιολογίες περί τραυματισμού, η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ίσακ ενημέρωσε τη διοίκηση της Νιούκαστλ πως επιθυμεί να φύγει αυτό το καλοκαίρι, αναγκάζοντας ξανά τους Άγγλους να βγουν στην αγορά για την εύρεση ενός επιθετικού μετά την απώλεια του Ούγκο Εκιτικέ που κατέληξε στη Λίβερπουλ.

Οι Reds μάλιστα θα βρεθούν κατά πάσα πιθανότητα ξανά απέναντι από τη Νιούκαστλ, καθώς - πέρα από τον Γάλλο φορ - θέλουν να προσθέσουν στο «οπλοστάσιο» της επιθετικής γραμμής και τον Αλεξάντερ Ίσακ! Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει κρατήσει επαφές προ ημερών με την πλευρά του 25χρονου, όμως η μεταγραφή θα εξαρτηθεί από την στάση της Νιούκαστλ.

Η Λίβερπουλ πάντως τη δεδομένη στιγμή φαίνεται πως παίζει μόνη της για την απόκτηση του Ίσακ, μιας και τα σενάρια που ήθελαν και την Τσέλσι μαζί στη «μάχη» της απόκτησής τους διαψεύδονται με νεότερα δημοσιεύματα.

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak has informed Newcastle of his desire to explore a move this summer.



Club aware of player’s plans and will now decide how to move, as @CraigHope_DM reports.



Newcastle have already re-started exploring a move for a top striker in the market. 👀 pic.twitter.com/eWVbmnFN9v