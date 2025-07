Ενίσχυση στα μετόπισθεν για την Άρσεναλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Μοσκέρα από την Βαλένθια. Ο 21χρονος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Gunners.

Το deal της μεταγραφής για τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό ανήλθε περίπου στα 15 εκατ. ευρώ (συν τα bonus), με τον Μοσκέρα να βάζει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τους Λονδρέζους. Ο Ισπανός βρισκόταν στη λίστα της Άρσεναλ και είχε δώσει εδώ και μέρες τα χέρια με τον σύλλογο. Πλέον είναι παίκτης των Gunners και με τη «βούλα», ενώ αναμένεται να αποτελέσει δεύτερη επιλογή πίσω από τους Γκαμπριέλ και Σαλιμπά, που είναι βασικοί υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα.

Building from the back.



Cristhian Mosquera is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/ySYdBYXPY7