Κάτοικος «Έμιρεϊτς» θα είναι μέχρι το 2030 ο Νόνι Μαντουέκε, την απόκτηση του οποίου ανακοίνωσε η Άρσεναλ με κάθε επισημότητα.

Από το Δυτικό, στο Βόρειο Λονδίνο και από το «Στάμφορντ Μπριτζ», στο «Έμιρεϊτς». Το deal ήταν ήδη κλεισμένο και πλέον είναι και επίσημο. Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόνι Μαντουέκε από την Τσέλσι με ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο 23χρονος εξτρέμ, θα πάρει το Νο.20 στην πλάτη και υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους Gunners.

