Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βίκτορ Γιόκερες πρέπει να θεωρείται παίκτης της Άρσεναλ, καθώς όλα τα έγγραφα για τη μεταγραφή του είναι έτοιμα να υπογραφούν εντός των επόμενων 24 ωρών.

Θετική τροπή φαίνεται πως παίρνει το σήριαλ της μεταγραφής του Βίκτορ Γιόκερες στην Άρσεναλ. Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Κανονιέρηδες έχουν ήδη ετοιμάσει τα έγγραφα για τη μεταγραφή του Σουηδού, ο οποίος αναμένεται να φθάσει στο Λονδίνο την Παρασκευή (25/7) και να υποβληθεί στις απαραίκτητες ιατρικές εξετάσεις.

Το ποσό της μεταγραφής που έχει συμφωνηθεί με την Σπόρτινγκ ανέρχεται στα 63,5 εκατ. ευρώ συν 10 εκατομμύρια ακόμα σε μπόνους. Να θυμίσουμε ότι το deal για τον Γιόκερες είχε κολλήσει ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τις προϋποθέσεις των μπόνους, ωστόσο φαίνεται πως οι διαφωνίες επιλύθηκαν.

Ο Σουηδός στράικερ ετοιμάζει βαλίτσες για Λονδίνο ύστερα από μία... μακροχρόνια διαδικασία διαπραγματεύσεων των Κανονιέρηδων με το πορτογαλικό κλαμπ και ενώ μεσολάβησε «μπάσιμο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την υπογραφή του. Η υπόθεση πλέον φτάνει στο τέλος της και ο Γιόκερες και είναι πλέον θέμα ωρών το υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.

Ωστόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο ατζέντης του, Χασάν Τσετίνκαγια. Ο Τούρκος εκπρόσωπός του, «χάρισε» ουσιαστικά 7 εκατ. ευρώ από την προμήθειά του, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal με την Άρσεναλ.

