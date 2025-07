Ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν ταξίδεψε με τη Νιούκαστλ στην Ασία με την δικαιολογία να είναι ένας μικροτραυματισμός, ωστόσο, η απόφασή του να μείνει πίσω ενισχύει τις φήμες περί ενδεχόμενης μεταγραφής.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ, ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Νιούκαστλ την περασμένη σεζόν, δεν θα ταξιδέψει με τις «Καρακάξες» στην Ασία για την καλοκαιρινή προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, ο λόγος της απουσίας του είναι ένας τραυματισμός στον μηρό, από τον οποίο ο Σουηδός διεθνής πρέπει να αναρρώσει πλήρως πριν ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.

Η διοίκηση της Νιούκαστλ ξεκαθαρίζει πως ο Ίσακ δεν είναι προς πώληση, τονίζοντας πως μόνο αν έρθει πρόταση άνω των 140 εκατ. ευρώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Αν και αρχικός μεταγραφικός στόχος της Λίβερπουλ, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ φαίνεται πως δεν θα κινηθεί για την απόκτηση του μετά την μεταγραφή του Ουγκό Εκιτικέ.

Αντίθετα, η Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία φέρεται διατεθειμένη να καλύψει το υψηλό ποσό και να κάνει τον Ίσακ δικό της.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο 25χρονος επιθετικός πραγματοποίησε 42 εμφανίσεις, καταγράφοντας 27 γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Νιουκάστλ.

