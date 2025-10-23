Ο Νικ Πόουπ της Νιούκαστλ άφησε πίσω του έναν σοβαρότατο τραυματισμό στον ώμο κι έκανε μία απίστευτη ρίψη που θα ζήλευε και ο καλύτερος παίκτης του NFL.

Ο Νικ Πόουπ της Νιούκαστλ κατάφερε να κάνει όλη την Ευρώπη να παραμιλά για μια πάσα 60 και πλέον μέτρων που έκανε με τα χέρια. Στη νίκη των Magpies απέναντι στη Μπενφίκα (3-0) για το Champions League, ο Άγγλος γκολκίπερ έβγαλε μια ασίστ που άνετα θα είχαμε δει και στο NFL.

Στο 70ό λεπτό έχοντας την μπάλα στα χέρια του, έκανε δύο βήματα μπροστά, «σκάναρε» το γήπεδο και με μια απίστευτη ρίψη, σχεδόν σαν κουόρτερμπακ στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, έστειλε την μπάλα ακριβώς στον Χάρβεϊ Μπαρνς. Ο Άγγλος εξτρέμ την κατέβασε ιδανικά και σκόραρε, κάνοντας στον πανηγυρισμό του την χαρακτηριστική κίνηση του τοξοβόλου, σαν να ήθελε να ευχαριστήσει τον Πόουπ για την απίστευτη ενέργειά του.

Nick Pope's assist to Harvey Barnes in the UCL 🤯pic.twitter.com/OjK93oFImZ October 22, 2025

Ο Άγγλος τερματοφύλακας πριν δύο χρόνια είχε υποστεί έναν σοβαρότατο τραυματισμό στον δεξί ώμο. Χρειάστηκε μάλιστα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που είχε πάθει. Αυτός του κόστισε τη συμμετοχή στο EURO 2024 και πέρασε έναν πραγματικό «Γολγοθά» για να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο.

Η αποκατάστασή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση, όπως εξήγησε ο πρώην διεθνής Ρομπ Γκριν στην Daily Mail. Για μήνες, ο Πόουπ επικεντρώθηκε σε ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης με ελαστικές αντιστάσεις, προκειμένου να επαναφέρει τον ώμο του στην πρότερη κατάστασή του. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στις προπονήσεις του στο γυμναστήριο με βάρη, κάνοντας επαναλαμβανόμενες κινήσεις με μηχανήματα τύπου cable crossover που απευθύνονται σε τερματοφύλακες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων.