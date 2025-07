Θριαμβευτικό φινάλε για την Άρσεναλ στις μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ, καθώς οι Gunners έκλεισαν τελικά το deal για την απόκτηση του Γιόκερες στα 73,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η... πολιορκία έλαβε τέλος, με την Άρσεναλ να αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις με το λάφυρο που αναζητούσε! Έπειτα από έναν σκληρό και μακρόσυρτο κύκλο επαφών με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας που για εβδομάδες αρνούνταν να ρίξει νερό στο κρασί της, η ομάδα του Λονδίνου κατάφερε να κλείσει το deal με τους Πορτογάλους για την απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό που συνολικά θα ανέρχεται στα 73,5 εκατομμύρια ευρώ, τα δέκα εκ των οποίων συμφωνήθηκαν σε μορφή μπόνους. Κάπως έτσι οι Gunners ολοκληρώνουν μια μεταγραφή που αναζητούσαν για καιρό, έναν αποδεδειγμένο «killer» στην περιοχή για να παρέχει το εύκολο γκολ που έλειψε (ειδικά) την περσινή περίοδο.

Από την πλευρά του ο Σουηδός σέντερ φορ είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό προφορικά με την Άρσεναλ, την οποία είχε χρίσει ως απόλυτη προτεραιότητα για το μέλλον της καριέρας του, παρά και το ισχυρό ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του πρώην προπονητή του, Ρούμπεν Αμορίμ.

Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως οι τόνοι μεταξύ Γιόκερες και Σπόρτινγκ είχαν ανέβει λόγω της άκαμπτης στάσης των Λιονταριών στις οικονομικές τους απαιτήσεις, με τον Σουηδό να αρνείται να παρευρεθεί στις προπονήσεις της ομάδας και να προκαλεί τις αντιδράσεις του κόσμου! Τελικά οι οικονομικές θυσίες του ατζέντη του έπαιξαν ρόλο στην ολοκλήρωση του deal, με τον 27χρονο πλέον να ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο με τους Gunners.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε οι κάννες του Γιόκερες ήχησαν περισσότερες φορές από οποιουδήποτε άλλου φορ στη Ευρώπη σκοράροντας 54 γκολ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, αλλά έχασε τελικά το Χρυσό Παπούτσι από τον Κιλιάν Μπαπέ λόγω του υψηλότερου συντελεστή στη La liga.

🚨❤️🤍 BREAKING: Viktor Gyökeres to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties involved.



Sporting accept last bid from Arsenal for €63.5m plus €10m, agent will reduce his commission.



Gyökeres will sign five year deal at #AFC. He ONLY wanted Arsenal. 🇸🇪 pic.twitter.com/qAmrTn7Eax