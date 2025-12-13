Αρτέτα: «Αφήστε ήσυχο τον Γιόκερες, θα έρθουν τα γκολ»

Ο Βίκτορ Γκιόκερες ψάχνει ρυθμό στην Premier League, αλλά ο Αρτέτα ζητάει υπομονή, υπερασπιζόμενος τον Σουηδό στράικερ.

Ο Βίκτορ Γκιόκερες ακόμα ψάχνει τον ρυθμό του στην Premier League. Ο Σουηδός στράικερ, που ήρθε στην Άρσεναλ και κόστισε 72 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει ακόμη δείξει το εκρηκτικό σκοράρισμα που τον χαρακτήριζε στη Σπόρτινγκ. Τα 4 τέρματα σε 13 παιχνίδια είναι μακριά από τις υψηλές προσδοκίες που είχαν οι Gunners.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού τον κράτησε εκτός τον Νοέμβριο, και η προσαρμογή στο αγγλικό πρωτάθλημα δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρά τις δυσκολίες, ο Μικέλ Αρτέτα δείχνει εμπιστοσύνη στον παίκτη του και καλεί τους φιλάθλους να δείξουν υπομονή.

«Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει ο Βίκτορ», τονίζει ο τεχνικός, υπενθυμίζοντας ότι η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Premier League.

Ακόμη ανέφερε: «Καταρχήν, η μεταγραφή του Γκιόκερες μάς ενθουσίασε επειδή φέραμε έναν αποδεδειγμένα σκόρερ που έχει πιθανότατα τα καλύτερα στατιστικά στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όταν ένας παίκτης έρχεται σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, στην πιο απαιτητική λίγκα στον κόσμο, τι συμβαίνει αν δεν σκοράρει πέντε ή έξι γκολ; Αυτή ήταν η μοναδική απορία μου, πώς αντιδράς όταν δεν σκοράρεις πέντε ή έξι γκολ; Μπορείς να το αντέξεις αυτό; Και μετά τι θα συμβεί στα επόμενα 100 παιχνίδια; Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Το δείγμα λοιπόν είναι πολύ μικρό οπότε ας τον αφήσετε ήσυχο, ας τον αφήσουμε να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα από τον καθένα, να είμαστε πίσω του και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσει τα πράγματα. Θα έρθουν τα γκολ και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από εκείνον».