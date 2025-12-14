Η Άρσεναλ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να... γκελάρει κόντρα στην Γουλβς, όμως με δυο αυτογκόλ λύγισε την ουραγό στο 90΄+4΄κι απέφυγε ένα μεγάλο στραβοπάτημα.

Έχει καιρό τώρα που η Άρσεναλ δεν... θαμπώνει με το ποδόσφαιρό της. Και τις τελευταίες εβδομάδες το έχει πληρώσει με απώλειες βαθμών που έχουν επιτρέψει στη Μάντσεστερ Σίτι να μπει δυναμικά στη «μάχη» της κορυφής. Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, οι Gunners απέτυχαν να παρουσιάσουν μια πειστική εμφάνιση ακόμα κι απέναντι στην ουραγό Γουλβς των δυο βαθμών συγκομιδή που μέχρι το τέλος ήλπιζε να πάρει τον τρίτο της βαθμό στο «Emirates». Με δυο αυτογκόλ ωστόσο να δίνουν τη λύση, οι Gunners πήραν τη νίκη με 2-1 στο 90΄+4΄ και γλίτωσαν από γκέλα... μεγατόνων, ξεφεύγοντας προσωρινά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αφού σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο δίχως την παραμικρή αξιόλογη ευκαιρία απέναντι στην «οχυρωμένη» Γουλβς, η Άρσεναλ απείλησε για πρώτη φορά σοβαρά στο 57΄, με σόλο ενέργεια του Μαρτινέλι και άστοχο πλασέ από διαγώνια θέση. Στο 68΄ήταν η σειρά του Ράις να αγγίξει το γκολ, όμως ο Τζόνστοουν άπλωσε το κορμί του και με το ένα χέρι κράτησε το μηδέν. Όπως αποδείχθηκε όμως, όχι για πολύ...Στο 70΄ο Σάκα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ σημάδεψε το δοκάρι, με τη μπάλα στην επαναφορά να χτυπάει στην πλάτη του άτυχου Τζόνστοουν και να καταλήγει στα δίχτυα.

Ισοφάρισε στο 90΄η Γουλβς, buzzer-beater στο 90΄+4΄

Η Γουλβς αναγκάστηκε να βγει από την περιοχή της κι έδωσε ευκαιρίες στην Άρσεναλ να τελειώσει το ματς, όμως στην κορυφαία εξ αυτών ο Τροσάρ σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων στο 83΄. Κι αφού το 1-1 δεν έγινε ποτέ, η Γουλβς προκάλεσε... ψυχρολουσία. Στο 90΄ο Αροκοντάρε νίκησε τον Σαλιμπά στον αέρα και ισοφάρισε 1-1 με κεφαλιά, όμως ακόμα κι έτσι η Άρσεναλ βρήκε τη λύση.

Στην επιστροφή του μετά από 11 μήνες σε αγώνα Premier League, ο Γκαμπριέλ Ζεσούς απογειώθηκε στο 90΄+4΄στην περιοχή της Γουλβς για να πάρει την κεφαλιά, ανάγκασε τον Μοσκέρα να μπει άτσαλα στη φάση κι από δικό του άγγιγμα η μπάλα να καταλήξει στο βάθος της εστίας των Λύκων για ένα χρυσό τρίποντο της Άρσεναλ στο «Emirates».

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Χινκάπιε, Τίμπερ, Θουμπιμέντι (58΄Μερίνο), Ράις, Έζε (57΄Όντεγκααρντ), Μαρτινέλι (57΄Τροσάρ), Σάκα, Γιόκερες (81΄Γκαμπριέλ Ζεσούς)

Γουλβς (Ρομπ Έντουαρντς): Τζόνστοουν, Μοσκέρα, Αγκμπαντού, Τότι, Ντόχερτι (69΄Τσατσούα), Βολφ, Κρέτσι (80΄Λόπεθ), Ζοάο Γκόμες, Αντρέ, Λάρσεν (69΄Αροντοκάρε), Χουάνγκ (80΄Αρίας)

