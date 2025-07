Την περίπτωση του Τσάβι Σίμονς εξετάζει η Τσέλσι, η οποία φέρεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον 22χρονο Ολλανδό, καθώς το μέλλον του στη Λειψία είναι ρευστό.

Συνεχίζεται το «χτίσιμο» του ρόστερ στην Τσέλσι ενόψει της νέας σεζόν. Με... φόρα από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το ενδιαφέρον των Μπλε φέρεται πως έχει στραφεί στην απόκτηση του Τσάβι Σίμονς από τη Λειψία.

Ο 22χρονος Ολλανδός έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα πολλές ομάδες της Premier League, όπως η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ, ωστόσο σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Τσέλσι είναι αυτή που δείχνει σοβαρό ενδιαφέρον για τον Σίμονς.

Μάλιστα, ο όπως αναφέρει, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις μεταξύ της Τσέλσι και των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή προκειμένου να έρθουν αρχικά σε συμφωνία μεταξύ τους.

🚨🔵 Chelsea have a serious interest in #Xavi Simons. Understand talks between the club and the player’s camp already having started. No club-to-club talks yet. First, it needs to be checked whether an agreement can be reached between #CFC and the player.



Chelsea are currently… pic.twitter.com/8iuW5dUFL4