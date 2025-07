Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους «ταύρους» και αρκετές κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης εξετάζουν την περίπτωση της απόκτησής του.

Στη μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού φέρεται να έχει... βγει ο Τσάβι Σίμονς. Ο νεαρός άσος της Λειψίας έχει τονίσει από τον περασμένο Μάϊο στους ανθρώπους της ομάδας πως επιθυμία του είναι να αποχωρήσει από τον σύλλογο, και φαίνεται πως η ομάδα της Bundesliga δεν θα τον εμποδίσει.

Τουλάχιστον δεν θα του βάλει «μεγάλες» δυσκολίες, αφού σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει θέσει ως τιμή πώλησής του τα 70 εκατ. ευρώ, με τον Ιταλό ρεπόρτερ να αναφέρει πάντως ότι αυτό το ποσό μπορεί και να είναι ελαφρώς... μικρότερο.

Το συμβόλαιο του 22χρονου Ολλανδού με τους «ταύρους» έχει ισχύ έως το 2027, ωστόσο η θέλησή του να δοκιμάσει κάτι άλλο είναι αποδεκτή από τον γερμανικό σύλλογο. Μάλιστα, αρκετά κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ τον έχουν στη λίστα τους. Τσέλσι, Άρσεναλ από Αγγλία και φυσικά οι... μόνιμοι «μνηστήρες» των καλύτερων παικτών στο πρωτάθλημα, οι Βαυαροί της Μπάγερν, «τσεκάρουν» την περίπτωσή του που σίγουρα θα απασχολήσει το ερχόμενο διάστημα.

🚨🇳🇱 Xavi Simons deal, expected to develop soon as player decision since May is clear; he wants to leave.



Two years left on his deal at Leipzig and price tag can be under €70m now.



👀 Chelsea and Arsenal aware, interested as revealed last week while FC Bayern remain also keen. pic.twitter.com/Fs1SWXZKQf