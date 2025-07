Τον καλύτερο προπονητή με τον όποιο συνεργάστηκε στην καριέρα του κλήθηκε να επιλέξει ο Μοχάμεντ Σαλάχ σε πρόσφατη συνέντευξή του, ωστόσο ο Αιγύπτιος δεν ονομάτισε τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ «σνόμπαρε» τον Γιούργκεν Κλοπ σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο «France Football»! Ο 33χρονος κλήθηκε να διαλέξει τον αγαπημένο του προπονητή με τον οποίο έχει συνεργαστεί στην μέχρι τώρα καριέρα του, όμως αυτός δεν ήταν ο Γερμανός τεχνικός.

Αντί για τον Κλοπ, ο Σαλάχ απάντησε πως ο αγαπημένος του coach είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στη Ρόμα προτού ο Αιγύπτιος μετακομίσει στην Premier League για λογαριασμό της Λίβερπουλ το 2017.

Παρότι συνεργάστηκαν για μιάμιση σεζόν, πολύ λιγότερο από ό,τι με τον Κλοπ στους Reds, ο Σαλάχ επέλεξε τον Ιταλό τεχνικό εκπλήσσοντας αρκετούς. «Βελτιώθηκα πολύ μαζί του, τόσο τακτικά όσο και ψυχικά. Μου έδωσε την ευκαιρία να εκφράσω το ταλέντο μου», ανέφερε ο Αιγύπτιος δείχνοντας την εκτίμησή του για τον Σπαλέτι.

Η σχέση του Σαλάχ με τον Κλοπ πάντως είχε περάσει από ένα... μεγάλο κύμα την άνοιξη του 2024. Τότε, στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Γούεστ Χαμ, ο Σαλάχ είχε εκνευριστεί που έμεινε στον πάγκο.

Another angle shows that the situation may have started due to Salah avoiding shaking hands with Klopp.



Not a good look this, the post match reaction from Salah also not good.



Thoughts, Reds? #LFC pic.twitter.com/cLunBAZyC0