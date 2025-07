Η Λίβερπου έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμα μία μεγάλη μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι, μετά από κείνη του Βιρτζ, αφού απομένουν μόνο τα διαδικαστά για να αποκτήσει τον Ούγκο Εκιτίκε.

Σε συμφωνία στα βασικά σημεία έφτασαν Λίβερπουλ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την υπόθεση της μεταγραφής του Ούγκο Εκιτίκε. Ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός της γερμανικής ομάδας αναμένεται να γίνει κάτοικος... Μέρσεϊσαϊντ αντί ενός ποσού που θα ξεπεράσει τα 95 εκατ. ευρώ με κάποια μπόνους.

Η συμφωνία μπορεί να έχει επιτευχθεί, ωστόσο ακόμη χρειάζεται να γίνει λίγη δουλειά για να φτάσει σε σημείο να είναι έτοιμη να δημοσιοποιηθεί, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες μέρες.

Αν το deal αυτό ολοκληρωθεί θα είναι η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Άιντραχτ Φρανκφούρτης ξεπερνώντας εκείνη του Κολό Μουανί στην Παρί Σεν Ζερμέν, που απέφερε 95 εκατ. ευρώ ενώ θα είναι η δεύτερη ακριβότερη αγορά της Λίβερπουλ, πίσω μόνο από τον Βιρτζ.

Εντυπωσιακό για το πως μας είχε συνηθίσει η Λίβερπουλ να κάνει το ίδιο καλοκαίρι δύο μεταγραφές ακριβότερες και μάλιστα κατά πολύ από το προηγούμενο μεταγραφικό της ρεκόρ.

