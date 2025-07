Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ έκανε επίσημα κίνηση για να κάνει δικό της τον Νταν Εντόι.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε επικαλούμες αποκλειστικές του πληροφορίες πως η Νότιγχαμ Φόρεστ κινήθηκε επίσημα για τον Νταν Εντόι, τον οποίο προορίζει για αντικαταστάτη του Άντονι Ελάνγκα, που παραχωρήθηκε στην Νιουκάστλ με deal ρεκόρ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος επεσήμανε πως τα «Tricky Trees», που είχαν ήδη δώσει τα χέρια με τον 24χρονο Ελβετό εξτρέμ, κατέθεσε επίσημη προσφορά στην Μπολόνια, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Εκείνος την περασμένη σεζόν έκανε εξαιρετικά πράγματα με την φανέλα της ιταλικής ομάδας, πραγματοποιώντας 41 συμμετοχές, κατά τις οποίες έπαιξε για περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά, σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας έξι ασίστ.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest submit first official bid to Bologna for Dan Ndoye as main target at winger position.



Ndoye already said yes to #NFFC project and talks club to club will now start with Bologna, up to the Italian side.



Forest are now pushing. pic.twitter.com/A9fEPxvhod