Ο 35χρονος μέσος γυρίζει στο... Νησί, αφού ήρθε σε συμφωνία με την Μπρέντφορντ για συνεργασία δυο ετών, μένοντας ελεύθερος από τον Άγιαξ.

Μόλις δυο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ για την Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας και μετά από μια σεζόν στην Ολλανδία και τον Άγιαξ, ο Τζόρνταν Χέντερσον επιστρέφει στο Νησί.

Ο Άγγλος έμπειρος χαφ που μένει ελεύθερος από τον Αίαντα ήρθε σε συμφωνία με την Μπρέντφορντ για συνεργασία δυο χρόνων, όπως αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Ορστάιν του Athletic. Στα 35 του χρόνια ο Χέντερσον ήθελε να γυρίσει στην Premier League, έτσι ώστε να μείνει σε καλή κατάσταση, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ανακοίνωση της απόκτησής του από τις «Μέλισσες» θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, ως ένδειξη σεβασμού για τον αδόκητο θάνατο των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

🚨 BREAKING: Jordan Henderson to join Brentford on 2yr deal. 35yo free agent after leaving Ajax - prioritised PL return & #BrentfordFC won race. Medical / paperwork over weekend - announcement next week out of respect to Diogo Jota + family @TheAthleticFC https://t.co/a5VwPttnDz