Ο Τζόρνταν Χέντερσον βρέθηκε ανάμεσα στο πλήθος που άφησε λουλούδια στο «Άνφιλντ» για τον Ντιόγκο Ζότα, με τον άλλοτε άσο της Λίβερπουλ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ένα πολύ δύσκολο «αντίο» καλούνται να πουν η οικογένεια, οι φίλοι και οι συμπαίκτες του Ντιόγκο Ζότα, μετά τον αιφνίδιο χαμό του 28χρονου που βύθισε στο πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Οι παίκτες της Λίβερπουλ είναι συντετριμμένοι αποχαιρετούν ένα δικό τους άτομο, με το οποίο είχαν μοιραστεί στιγμές εντός κι εκτός γηπέδου. Ένας εκ των ποδοσφαιριστών που συνέδεσε το όνομά του με τους Reds τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε στο «Άνφιλντ» για να αποτίσει φόρο τιμής στον Πορτογάλο που έχασε τη ζωή του.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, όπου οι φίλαθλοι της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ συγκεντρώνονται από χθες και άφησε λουλούδια στη μνήμη του. Ο Άγγλος μέσος ξέσπασε σε λυγμούς και πήρε λίγο χρόνο μπροστά από το σημείο όπου βρίσκονταν τα αναμνηστικά για να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Former Liverpool midfielder Jordan Henderson pays his respects to Diogo Jota at Anfield. pic.twitter.com/HX2gcPmo4r