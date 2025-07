Παρά το γεγονός πως... πηγαίναμε για deal, από την Πορτογαλία προκύπτει πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Σπόρτινγκ και Άρσεναλ για τον Σουηδό «πάγωσαν», λόγω διαφοράς στο οικονομικό.

Η... καλοκαιρινή σειρά «Βίκτορ Γιόκερες στην Άρσεναλ» συνεχίζεται με νέα ανατροπή δεδομένων. Παρά το γεγονός πως η μεταγραφή του Σουηδού στράικερ στους Λονδρέζους φαινόταν να μπαίνει στην τελική ευθεία, ένα δημοσίευμα αλλάζει ξανά το τοπίο.

Σύμφωνα με την πορτογαλική Record λοιπόν, Σπόρτινγκ και «κανονιέρηδες» σταμάτησαν -προς το παρόν- τις διαπραγματεύσεις για τον 27χρονο. Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, ο πορτογαλικός σύλλογος ζητάει 80 εκατ. ευρώ άμεσα, χωρίς να θέλει να «μπλέξει» με μπόνους.

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα προσφέρει 65 εκατ. ευρώ συν άλλα 15 για επίτευξη στόχων, γεγονός που φέρεται να «πάγωσε» τις επαφές των δυο πλευρών, με τον Γιόκερες να περιμένει στο... ακουστικό τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

