Βίντεο από τις πρώτες στιγμές του Μπάμπη Κωστούλα με τη φανέλα των Γλάρων ανάρτησε η Μπράιτον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει μπει σε ρυθμούς... Premier League και ετοιμάζεται σιγά-σιγά για να πρωταγωνιστήσει με τη φανέλα της Μπράιτον.

Οι Γλάροι, μέσω βίντεο που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποίησαν τις πρώτες στιγμές του 18χρονου με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Τα πλάνα είναι από τις εργομετρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο χαμογελαστός Κωστούλας αφότου κατέφθασε στο προπονητικό κέντρο της Μπράιτον.

Babis on his first day! 🇬🇷💫 pic.twitter.com/hk5PhS4MSn