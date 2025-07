Παίκτη από την Μπριζ αγόρασε η Μπράιτον που ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μαξίμ Ντε Κάιπερ, ο οποίος θα είναι συμπαίκτης των Τζίμα και Κωστούλα από τη νέα σεζόν.

Οι προσθήκες συνεχίζονται στην Μπράιτον, με τον σύλλογο να ανακοινώνει το απόγευμα του Σαββάτου (5/7) την απόκτηση του Μαξίμ Ντε Κάιπερ.

O 24χρονος Βέλγος αριστερός μπακ υπέγραψε στους Γλάρους μέχρι τον Ιούνιο του 2030, με το deal της μεταγραφής να ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Βέλγος ήταν παίκτης της Μπριζ από το 2023 και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη καταγράφοντας 54 συμμετοχές (4 γκολ και 7 ασίστ). Πλέον, είναι πανέτοιμος για την επόμενη μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του στο πλάι των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα στην Premier League.

We are delighted to confirm the signing of defender Maxim De Cuyper from Club Brugge, for undisclosed terms! 🤝