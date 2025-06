Η διαφαινόμενη πώληση του Ζοάο Πέδρο στην Τσέλσι αυξάνει ακόμη περισσότερο τα έσοδα της Μπράιτον από τους «μπλε», ποσό με το οποίο θα μπορούσε να χτίσει τρία γήπεδα!

Με τον Ζοάο Πέδρο να βρίσκεται με το....1,5 πόδι στην Τσέλσι, μετά τη συμφωνία των Λονδρέζων τόσο με τον ίδιο όσο και με την Μπράιτον, τα ταμεία των «Γλάρων» πλουτίζουν ακόμη περισσότερο χάρη στους νικητές του Conference League.

Για την ακρίβεια, μόνο την τελευταία τριετία, η ομάδα των Κωστούλα και Τζίμα έχει «τσεπώσει» κοντά στα 330 εκατ. ευρώ από τον σύλλογο του Τοντ Μποέλι, χάρη σε πωλήσεις που έχει κάνει. Πιο συγκεκριμένα, ο Ζοάο Πέδρο αναμένεται να κοστίσει περί τα 70 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή ξόδεψαν οι «μπλε» -και- για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια.

Κοντά στα 29 εκατ. ευρώ στοίχισε η μετακίνηση του Ρόμπερτ Σάντσεζ από το «ΑΜΕΧ» στο «Στάμφορντ Μπρίτζ», ενώ χρειάστηκαν περίπου 135 εκατ. «χαρτιά» έτσι ώστε ο Μόισες Καϊσέδο να φορέσει τη φανέλα της Τσέλσι. Στα παραπάνω, προσθέστε ακόμη 25.7 εκατ. ευρώ για την «απόκτηση» του Γκρέιαμ Πότερ και των συνεργατών του!

Φυσικά, αυτά δεν είναι καθαρά κέρδη, καθώς η Μπράιτον πλήρωσε για να κάνει δικούς της αρκετούς από τους παραπάνω πριν τους παραχωρήσει, ωστόσο η άψογη δουλειά των ανθρώπων που χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις/πωλήσεις των «Γλάρων» είναι εμφανής!

