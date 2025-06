Η συμφωνία μεταξύ Νότιγχαμ Φόρεστ και Γιουβέντους για την απόκτηση του Αμερικάνου επιθετικού Τίμοθι Γουεά, φαίνεται πως δε θα προχωρήσει, καθώς ο παίκτης απέρριψε την πρόταση της αγγλικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, λίγο μετά την ήττα της Γιουβέντους με 5-2 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων την Πέμπτη το βράδυ (26/06), ο Γουεά απέρριψε την πρόταση για μεταγραφή στην οποία φέρεται να συμμετείχαν αυτός και ο συμπαίκτης του Σάμουελ Μπανγκούλα.

Ο Αμερικανός επιθετικός, ο οποίος, όπως ήταν αξιοσημείωτο, δεν ήταν καν στον πάγκο της Γιουβέντους για την ήττα της από τη Σίτι, φημολογούνταν ότι θα ήταν το πιο ακριβό κομμάτι της συμφωνίας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που θα έβλεπε τον ίδιο και τον Μπανγκούλα να πηγαίνουν στην Αγγλία σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 23 εκατομμυρίων ευρώ και για τους δύο παίκτες.

Υπήρχε η ευρεία πεποίθηση ότι οι δύο σύλλογοι είχαν ουσιαστικά συμφωνήσει στο ακριβές ποσό, με τον Γουεά να κόστιζε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ και τον Μπανγκούλα μόλις 8 εκατομμύρια ευρώ και το μόνο που έμενε να γίνει ήταν να συμφωνήσουν σε προσωπικούς όρους με τους δύο παίκτες.

🚨❌ Understand Tim Weah has now rejected move to Nottingham Forest.



The player has no intention to accept the proposal and negotiations with Juventus for USMNT winger expected to collapse.



Nottingham Forest has been informed now. pic.twitter.com/WCRPfSofB8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025

Όπως αναφέρουν πηγές από Ιταλία, η συμφωνία με τον Μπανγκούλα δε φαίνεται να έχει χαλάσει, τουλάχιστον προς το παρόν, και είναι πολύ πιθανό το deal με τον Βέλγο εξτρέμ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες.