Η Μάντσεστερ Σίτι έστησε πάρτι δίχως τέλος με καλεσμένη τη Γιουβέντους, τη διέλυσε με 5-2 στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου και «πέταξε» ως πρώτη και απόλυτη στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Έκανε επίδειξη δύναμης κι έστειλε μήνυμα ενόψει των νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να αποτινάξει από πάνω της τα... ευτράπελα της περσινής σεζόν και στο ντέρμπι κορυφής απέναντι στη Γιουβέντους παρουσίασε τον παλιό, καλό της εαυτό. Με πλουραλισμό στην επίθεση και άρτια κυκλοφορία σε όλο το τερέν, το σύνολο του Γκουαρδιόλα διέλυσε με 5-2 τη Γιουβέντους και κατέλαβε την πρωτιά, «πετώντας» για τη φάση των «16» ως απόλυτη στον όμιλό της.

Οι Citizens μάλιστα δεν άργησαν να δείξουν τις διαθέσεις τους κι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9΄με όμορφο πλασέ του Ντοκού μέσα από την περιοχή. Προτού ωστόσο προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Έντερσον με μοιραίο λάθος έδωσε... ασίστ στον Κουπμάινερς που τον εκτέλεσε στο τετ-α-τετ για να ισοφαρίσει (11΄). Η άμεση απάντηση των Ιταλών πάντως δεν αποσυντόνισε την Μάντσεστερ Σίτι που ανάκτησε το προβάδισμα πριν από το ημίχρονο με ασύλληπτο... δώρο του Καλουλού, ο οποίος από γύρισμα του Νούνιες στην περιοχή πλάσαρε - χωρίς πίεση - τον Ντι Γκρεγκόριο σε ένα απίθανο αυτογκόλ (26΄).

Ο Γκουαρδιόλα έριξε τον Χάαλαντ στο β΄μέρος και ο Νορβηγός τον δικαίωσε άμεσα, όταν στο 52΄έσπρωξε τη μπάλα σε κενό τέρμα από πάσα πάρε-βάλε του Νούνιες, φτάνοντας τα 300 γκολ καριέρας. Στο 67΄ο Έντερσον νίκησε στο τετ-α-τετ τον Βλάχοβιτς στον πρώτο παλμό της Γιουβέντους μετά το... 1-1, κι έδωσε την ευκαιρία στη Σίτι να διευρύνει το προβάδισμα.

🚨⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Juventus 1-4 Manchester City (Phil Foden 69') pic.twitter.com/RbXLZt0vZW June 26, 2025

Στο 69΄οι Χάαλαντ-Νούνιες και Φόντεν έκρυψαν τη μπάλα, με τον τελευταίο να τη σπρώχνει σε κενό τέρμα για το 4-1, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Σαβίνιο έδωσε συνέχεια στο πάρτι με τρομερή σουτάρα έξω από την περιοχή. Το μόνο που κατάφερε η Γιουβέντους ήταν να μειώσει σε 5-2 με γκολ του Βλάχοβιτς στο 84΄και πάει πλέον στους «16» με την ψυχολογία στο ναδίρ και με την ελπίδα να αποφύγει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

What a rocket! Savinho unleashes a screamer for City’s fifth 🚀 unstoppable 🤯



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVMCI pic.twitter.com/uKH2lpCnoj — DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025

Νίκη παρηγοριάς για την Αλ Αΐν

Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε τη διοργάνωση η Αλ Αΐν, η οποία νίκησε με 2-1 την Ουιντάν στο τρίτο και τελευταίο ματς των ομίλων για να πανηγυρίσει το μοναδικό της τρίποντο και μάλιστα με ανατροπή. Η Ουιντάντ άλλωστε είχε προηγηθεί με γκολ του Μαϊλουλά στο 4΄, όμως η ομάδα από το Άμπου Ντάμπι έφερε τούμπα το ματς με γκολ των Λάμπα και Κακού για να κλείσει ιδανικά την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.