Οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ούγγρου αριστερού μπακ από την Μπόρνμουθ, έναντι περίπου 46 εκατ. ευρώ, για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η τρίτη μεταγραφή της Λίβερπουλ στο καλοκαιρινό παζάρι, αφού οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ.

Ο Ούγγρος αριστερός μπακ έρχεται να προστεθεί στους Τζέρεμι Φρίμπονγκ και Φλόριαν Βίρτς, με τη μετακίνησή του από τα «Κεράσια» να κοστίζει κοντά στα 46 εκατ. ευρώ και να έχει διάρκεια έως το 2030.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας του Άρνε Σλοτ, ο 22χρονος δήλωσε περήφανος για αυτή τη μεταγραφή, καθώς και ότι θα τα δώσει όλα έτσι ώστε να κερδίσει τίτλους με τη νέα του ομάδα.

«Είναι πραγματική τιμή για μένα, προνόμιο να έρθω να παίξω για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, τον μεγαλύτερο σύλλογο στην Αγγλία.

Είμαι πραγματικά, πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Μετά από αυτό, θα πάω σπίτι και στην πόλη μου θα απολαύσω μερικές μέρες και μετά ανυπομονώ να επιστρέψω, να φορέσω την προπονητική εμφάνιση και να ξεκινήσω την προπόνηση και την προετοιμασία για τη σεζόν.

Θα δώσω τα πάντα - τα πάντα - για να κερδίσω τρόπαια με την ομάδα και ελπίζω να σκοράρω μερικά γκολ στο Άνφιλντ. Ανυπομονώ να ακούσω το βρυχηθμό. Τα λέμε σύντομα».

