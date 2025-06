Προφίλ δίχως ψεγάδια, αντάμωμα γεμάτο υποσχέσεις. Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει όσα ο Φλόριαν Βιρτς μπορεί να χαρίσει στη Λίβερπουλ και τον Άρνε Σλοτ.

Ο Στίβεν Τζέραρντ το είπε πρώτη φορά το 2021, ως προπονητής της Ρέιντζερς: «Πρέπει να επισκευάζεις την οροφή, όσο ο ήλιος λάμπει». Τέσσερα χρόνια μετά, η Λίβερπουλ έκανε ακριβώς αυτό. Ο Φλόριαν Βιρτς των 135 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι μια... business as usual μεταγραφή για τους Reds. Είναι μια έμπρακτη δήλωση της πρόθεσής τους να παραμείνουν στην κορυφή, μια ξεχωριστή κίνηση για τον σύλλογο, αμέσως μετά την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της ιστορίας του. Και φυσικά ένας ξεχωριστός παίκτης για τον Άρνε Σλοτ.

Αυτό το αντάμωμα, το Βιρτς - Λίβερπουλ, υπόσχεται... αμοιβαία εκτόξευση και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ρίχνει το βλέμμα του σε όσα ο θαυματουργός Γερμανός μπορεί να προσφέρει στους Reds αλλά και στους λόγους για τους οποίους ο Σλοτ τρίβει τα χέρια του με τη μεταγραφή του.

Εντάξει, η αλήθεια είναι πως στην περίπτωση του Φλόριαν Βιρτς οι αριθμοί οριακά δεν χρειάζονται. Είναι εύκολο για οποιονδήποτε τον δει να καταλάβει πόσο καλός είναι. Έχει μια αύρα, έναν αέρα διαφορετικό στο χορτάρι. Μια πηγαία άνεση σε κλειστούς χώρους και αδάμαστη ισχύ σε ανοιχτούς.

Τα metrics ωστόσο είναι εκεί για να επιβεβαιώσουν την αξία όσων ο 22χρονος δείχνει στο χορτάρι. Με τι σχετίζεται κυρίως αυτή η αξία; Με το... end product, την ουσία. Το γκολ. Ναι, ο Βιρτς στη Λεβερκούζεν έλαμψε στο «10», αλλά όχι ως ένα κοινό δεκάρι που έκοβε και έραβε, που κινούσε απλά τα νήματα. Ο Γερμανός είναι εγγύηση απειλής. Είτε άμεσης, είτε έμμεσης.

Τις δύο τελευταίες σεζόν του στην Bundesliga, ο Βιρτς κατά μέσο όρο ανά 90 λεπτά άγγιξε τα 0,36 Expected Goals (εξαιρετική επίδοση για μεσοεπιθετικό), αποδεικνύοντας πως μπορεί να βρίσκει καλές ευκαιρίες για γκολ και με την ποιότητά του να τις μετουσιώνει. Και όταν δεν το έκανε αυτό, φρόντιζε να δημιουργεί για τους γύρω του, «σερβίροντας» ανά 90 λεπτά 2,2 ευκαιρίες στους συμπαίκτες με αξία 0,33 Expected Assists! Την περασμένη σεζόν ήταν με διαφορά ο πιο απειλητικός και δημιουργικός μεσοεπιθετικός στην Bundesliga, όντας 4ος στη λίστα των xG+xA/90', πίσω μόνο από σέντερ φορ (Εκιτικέ, Κέιν, Γκιρασί), που αναμενόμενα βρίσκονταν πιο ψηλά από αυτόν.

Το... έχει το γκολ, είναι ένας παίκτης που - καθόλου τυχαία - έχει την ουσία στο παιχνίδι του (46 G/A σε 63 ματς στην Bundesliga από το 23/24 κι έπειτα). Μόνο δύο ποδοσφαιριστές έκλεισαν και τις δύο τελευταίες σεζόν με 10+ γκολ και ταυτόχρονα 10+ ασίστ στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα: Ο Βιρτς και ο Σαλάχ.

Only two players have registered 10+ goals and 10+ assists across Europe's top five leagues in each of the last two seasons:



Florian Wirtz and Mo Salah 🤝 pic.twitter.com/dI14BgpeUD