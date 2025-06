Παρά το γεγονός πως έχει συμβόλαιο με τον Άγιαξ, ο Τζόρνταν Χέντερσον αποτελεί στόχο τόσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, όσο και άλλων συλλόγων που θέλουν ενίσχυση στα χαφ.

Έχοντας «πατήσει» τα 35 χρόνια ζωής, ο Τζόρνταν Χέντερσον συνεχίζει να αποτελεί ένα «δυνατό» χαρτί όσον αφορά τα χαφ. Ο μέσος του Άγιαξ που αγωνίστηκε 45 φορές (1 γκολ, 6 ασίστ) υπό τις οδηγίες του Φραντσέσκο Φαριόλι, έχει μπει στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων.

Μετά το διαφαινόμενο ενδιαφέρον της Σάντερλαντ, η οποία επέστρεψε στην Premier League, και η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη εξετάζει την περίπτωσή του, ενώ φαίνεται πως και η Μαρσέιγ τον έχει στο μπλοκάκι της. Ο ίδιος θέλει να παραμείνει σε καλή κατάσταση και να αποτελέσει σημαντικό μέλος στην Εθνική Αγγλίας του Τόμας Τούχελ, για το Μουντιάλ του 2026 και μια πιθανή επιστροφή στο Νησί ίσως βοηθούσε περισσότερο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, φέρεται να υπάρχει ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του με τον Αίαντα, που του επιτρέπει να αποχωρήσει ως ελεύθερος πριν τα μέσα Ιουλίου.

Jordan Henderson targeted by Premier League side and European giants - as Liverpool legend eyes spot in England's World Cup squad next summer https://t.co/t3m8q0q1UQ