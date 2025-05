Την περίπτωση της επιστροφής του Τζόρνταν Χέντερσον σκέφτονται οι άνθρωποι της Σάντερλαντ, μετά την άνοδο της ομάδας στην Premier League, ενώ και ο ίδιος ο παίκτης δείχνει θετικός στο σενάριο.

Η επιστροφή της Σάντερλαντ στην Premier League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, αναμενόμενα έχει ενθουσιάσει τόσο τους φίλους της ομάδας, όσο και τη διοίκηση.

Μέρος των 240 εκατ. ευρώ που πήραν οι «Μαύρες Γάτες» από τη σπουδαία άνοδο προφανώς και θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταγραφική ενίσχυση του συλλόγου, προκειμένου να πετύχει τον αρχικό στόχο της παραμονής και ύστερα αν είναι εφικτό, να ψάξει το κάτι παραπάνω.

Στο πλαίσιο αυτό οι ιθύνοντες του κλαμπ φέρεται να σκέφτονται την επιστροφή του Τζόρνταν Χέντερσον, ενός δικού τους παιδιού που έκανε σπουδαία καριέρα.κυρίως με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Στα 34 του χρόνια ο Χέντερσον πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις με τον Άγιαξ, έχοντας 1 γκολ και 6 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν ξένα μέσα, ο έμπειρος χαφ είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο επιστροφής στον σύλλογο που τον ανέδειξε και με τον οποίο «έγραψε» 79 συμμετοχές (5 γκολ, 10 ασίστ), ενώ βρέθηκε και στον τελικό ανόδου του Wembley, πανηγυρίζοντας με την ψυχή του την επιστροφή της Σάντερλαντ στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

🚨 Sunderland are considering re-signing Jordan Henderson after winning promotion to the Premier League.



The English midfielder is open to the move back to his former club.



(Source: @alex_crook) pic.twitter.com/ygXPoJ2ohM