Ο Ντέιβιντ Όρσταϊν αποκάλυψε πως οι δυο σύλλογοι συνεχίζουν τις επαφές για τον Μπάινο Γκίτενς και βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Με θετικό τρόπο φαίνεται πως θα ολοκληρωθούν οι επαφές μεταξύ Τσέλσι και Μπορούσια Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Μπάινο Γκίτενς. Ο 20 ετών εξτρέμ έχει δώσει τα χέρια με τους νικητές του Conference League εδώ και δυο βδομάδες, για συνεργασία επτά (!) ετών και απομένει η συμφωνία των δυο συλλόγων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου Ντέιβιντ Όρσταϊν στο Athletic, «μπλε» και Βεστφαλοί συνεχίζουν τις επαφές αυτό το διάστημα, καθώς αμφότερες αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των ΗΠΑ, κάτι που διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις. Παρά το διαφαινόμενο «μπάσιμο» της Μπάγερν Μονάχου για χάρη του νεαρού winger, φαίνεται πως αργά ή γρήγορα θα καταλήξει στο «Στάμφορντ Μπρίτζ».

