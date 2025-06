Η Άρσεναλ «γλυκοκοιτάζει» τον 23χρονο Νόνι Μαντουέκε, που ανήκει στην Τσέλσι.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Άρσεναλ έχει θέσει ως μεταγραφικό στόχο της τον 23χρονο Άγγλο εξτρέμ της Τσέλσι, Νόνι Μαντουέκε, με σκοπό να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή.

Ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ την περσινή σεζόν αποτέλεσε μία από τις κύριες επιλογές για το δεξί άκρο της επίθεσης των Μπλε υπό την καθοδήγηση του Έντσο Μαρέσκα, ενώ παραμένει δεσμευμένος με συμβόλαιο έως το 2030.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μαντουέκε φόρεσε τη φανέλα των Άγγλων σε 42 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 11 τέρματα και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, o Μαντουέκε κοστολογείται στα 40 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει πως η Άρσεναλ θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσει.

🚨 Arsenal are among several clubs monitoring Noni Madueke’s situation at Chelsea.



Madueke has not been put up for sale by Chelsea but he's not been offered a new contract either.



(Source: @Matt_Law_DT) pic.twitter.com/rLwMv0B3pE

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 2025