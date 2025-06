Με τα καλύτερα λόγια για τον προκάτοχό του στον πάγκο της Τότεναμ μίλησε ο νέος προπονητής των λονδρέζων, Τόμας Φρανκ, χαρακτηρίζοντας τον Ελληνοαυστραλό ως «θρύλο» της ομάδας.

Ο Τόμας Φρανκ αποτελεί εδώ και μερικές ημέρες τον νέο προπονητή της Τότεναμ, μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου. Παρά το γεγονός ότι ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός οδήγησε τους Spurs στο πρώτο του τρόπαιο μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Πλέον, το «τιμόνι» της Τότεναμ αναλαμβάνει ο Φρανκ, με τον -επί επτά χρόνια- πρώην προπονητή της Μπρέντφορντ να επιλέγεται ως ο εκλεκτός της διοίκησης για να συνεχίσει το έργο του Ποστέκογλου. Ο ίδιος πάντως, στην πρώτη του συνέντευξη, αναγνώρισε τη συμβολή του προκάτοχού του που όπως ανέφερε άφησε ένα τεράστιο στίγμα στον σύλλογο.

«Νομίζω ότι ο Άγγελος έκανε κάτι ξεχωριστό. Θα είναι για πάντα ένας θρύλος της Τότεναμ. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλοι μας στηριζόμαστε στους ώμους των άλλων. Εγώ είμαι μέρος από τα θεμέλια του έχτισε ο Ποστέκογλου και το προπονητικό του επιτελείο. Είμαι πολύ ταπεινός για αυτό και θα βάλω τα δυνατά μου για να συνεχίσω τη σπουδαία δουλειά που έκανε. Ελπίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κι άλλες τέτοιες στιγμές στους φιλάθλους σας. Αυτό θα ήταν το απόλυτο όνειρο, να χτίσουμε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο 51χρονος κόουτς.

Ο πρόεδρος των Spurs, Ντάνιελ Λίβι, μερικά 24ωρα πριν έκανε λόγο για συλλογική και όχι προσωπική απόφαση σχετικά με την απόλυση του Ποστέκογλου, θεωρώντας ότι η ομάδα χρειαζόταν μία αλλαγή. Πάντως, οι παίκτες της Τότεναμ αντέδρασαν έντονα με την απόλυση του πρώην προπονητή τους με τον οποίο έφτασαν στην κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μάιο.

Thomas Frank thanks Ange Postecoglou in first interview since being appointed as his successor 🙌 pic.twitter.com/mtLwyg5gBL