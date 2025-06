Ο Τόμας Φρανκ θα είναι ο αντικαταστάτης του Άγγελου Ποστέκογλου στην Τότεναμ, μετά από επτά χρόνια παρουσίας του στην Μπρέντφορντ.

Η Τότεναμ, λίγες ημέρες μετά από την απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου ανακοίνωσε τον 51 χρόνο Δανό, Τόμας Φρανκ ως τον νέο προπονητή της με τριετές συμβόλαιο έως το 2028.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός απολύθηκε λίγες βδομάδες μετά την κατάκτηση του Europa League, γεγονός που εξέπληξε τους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Αντιθέτως, όμως αυτό που οδήγησε τους ιθύνοντες της Τότεναμ να διώξουν τον Ποστέκογλου ήταν η πολύ κακή πορεία στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας στην 17η θέση της Premier League με 22 ήττες και 38 βαθμούς.

Από την άλλη, ο Τόμας Φρανκ εξαργύρωσε τις εξαιρετικές επτά σεζόν που πέρασε στον πάγκο της Μπρέντφορντ και για πρώτη φορά θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία μίας ομάδας που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και ειδικότερα στο UEFA Champions League.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025