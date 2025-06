Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 με την Αργεντινή φαίνεται πως έχει καταλήξει στον ιδανικό προορισμό για τη συνέχεια της καριέρας του, ονόματι «Όλντ Τράφορντ» κι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ποδοσφαιρική στέγη του Εμιλιάνο Μαρτίνες για τη νέα αγωνιστική περίοδο παραμένει μυστήριο, καθώς ο Αργεντίνος τερματοφύλακας ναι μεν έχει αιτηθεί να αποχωρήσει από την Άστον Βίλα, ωστόσο τίποτε χειροπιαστό δεν υπάρχει έως τώρα, αναφορικά με το πρόσωπό του.

Παρά τα διάφορα ρεπορτάζ για ενδιαφέρον συλλόγων όπως οι Τότεναμ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ακόμη δεν έχει γίνει κάποια επίσημη κρούση προς τον ίδιο ή τους Villans. Πάντως, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, ο ίδιος ο 32χρονος φέρεται να έχει αποφασίσει που θέλει να αγωνίζεται τις επόμενες σεζόν.

Ο Μαρτίνες θεωρεί πως η Γιουνάιτεντ και το «Όλντ Τράφορντ» αποτελούν ιδανική συνέχεια της καριέρας του, καθώς του αρέσει το πρότζεκτ του Ρούμπεν Αμορίμ, όμως για να προχωρήσει η όλη κατάσταση φαίνεται πως θα πρέπει να αποχωρήσει ο «μετέωρος» Αντρέ Ονάνα.

🚨🇦🇷 | BREAKING:



Emiliano Martínez has made it clear that he WANTS to move to Manchester United. Aston Villa could demand up to €45M.



[@JacobsBen] pic.twitter.com/x5ok67VR2A