Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ματάις Τελ στην Τότεναμ, αφότου ο 20χρονος Γάλλος αγωνίστηκε στους Spurs ως δανεικός από την Μπάγερν.

Τότεναμ και Μπάγερν Μονάχου έδωσαν τα χέρια για την οριστική μετακόμιση του Ματάις Τελ στο Λονδίνο. Ο 20χρονος επιθετικός αγωνίστηκε στους Spurs ως δανεικός από την Μπάγερν για το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν και πλέον αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Τόμας Φρανκ στον σύλλογο.

Το deal της οριστικής μεταγραφής του θα φτάσει στα 35+5 εκατ. ευρώ, με την Τότεναμ να έχει δώσει στους Βαυαρούς ακόμη 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο Ιανουάριο. Ο Τελ κατέκτησε το Europa League με την Τότεναμ έχοντας καταγράψει με τη φανέλα των Spurs 20 εμφανίσεις (τρία γκολ και μία ασίστ). Θυμίζουμε ότι η Τότεναμ κινείται και για την απόκτηση του Μπράιαν Μπουεμό της Μπρέντφορντ προσπαθώντας να κάνει... χαλάστρα στα σχέδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨⚪️ Mathys Tel will leave Bayern and join Spurs on permanent deal, agreement set to be reached.



€35m fee in addition to €10m loan fee, as BILD @cfbayern @altobelli13 reported.



Tel, set to stay at Tottenham also under new head coach Thomas Frank. pic.twitter.com/TcwwjrDWS3