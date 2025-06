Συμπαίκτης των Κωστούλα και Τζίμα θα είναι τη νέα σεζόν ο Τζέιμς Μίλνερ, αφού ανανέωσε για έναν χρόνο τη συνεργασία του με τους «Γλάρους» και ψάχνει το απόλυτο ρεκόρ στο Νησί.

Τα... μυστικά της Premier League θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από έναν «μπαρουτοκαπνισμένο» στα γήπεδα του Νησιού παίκτη, οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας.

Ο Τζέιμς Μίλνερ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την Μπράιτον, πράγμα που σημαίνει πως θα συνεχίσει για 3η σεζόν στο «AMEX». Στα 39 του χρόνια ο Μίλνερ είναι ένας από τους πλέον έμπειρους ποδοσφαιριστές στο κορυφαίο πρωτάθλημα της σεζόν και πλέον κυνηγά το απόλυτο ρεκόρ.

Χρειάζεται 16 συμμετοχές, έτσι ώστε να γίνει ο Νο1 παίκτης με τα περισσότερα ματς στην ιστορία της Premier League. Τη δεδομένη στιγμή είναι στην δεύτερη θέση της λίστας με 638 παιχνίδια, 6 περισσότερα από τον θρυλικό Ράιαν Γκίγκς (632), ενώ υπολείπεται 15 του πρώτου, Γκάρεθ Μπάρι (653).

