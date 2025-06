Οι Σπερς ξεκίνησαν συζητήσεις με την Μπρέντφορντ για την απόκτηση του Μπουμό, ο οποίος είναι βάσει των ρεπορτάζ πιο κοντά σε μεταγραφή στην Τότεναμ.

Η πρόσληψη του Τόμας Φρανκ στον πάγκο της Τότεναμ, έτσι ώστε να αντικαταστήσει τον Άγγελο Ποστέκογλου, φαίνεται πως φέρνει «τούμπα» την υπόθεση του Μπράιαν Μπουμό.

Ο στράικερ της Μπρέντφορντ, για τον οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρεται «ζεστά» και μάλιστα κατέθεσε πρόταση η οποία απορρίφθηκε από τις «Μέλισσες», είναι στο στόχαστρο των Σπερς και όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Sky Sports, πλέον βρίσκεται πιο κοντά στους Λονδρέζους παρά στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Λογικό, αφού ο νέος τεχνικός των Σπιρουνιών συνεργάστηκε στην Μπρέντφορντ με τον 25χρονο επιθετικό, με τους ανθρώπους της διοίκησης ήδη να έχουν ξεκινήσει επαφές με την Μπρέντφορντ για να τον κάνουν κάτοικο Λονδίνου.

