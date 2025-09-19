Η σπουδαία νίκη της Μπαρτσελόνα στο Νιουκάστλ και η εύκολη επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νάπολι ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα της τρίτης μέρας στην πρώτη αγωνιστική του Champions League, στην οποία οι Ελληνες παίκτες έμειναν αήττητοι.

Ο καταπληκτικός Μάρκους Ράσφορντ με τις δυο γκολάρες του στο Νιουκάστλ ήταν ο πρωταγωνιστής στο τρίτο πιάτο του μενού της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Με ηγέτη τον διεθνή φορ η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα (1-2) από τον αγγλικό βορρά, ενώ πολύ πιο εύκολα νίκησε η Μάντσεστερ Σίτι τη Νάπολι στο δεύτερο ντέρμπι της βραδιάς (2-0).



H εντυπωσιακή Μπριζ του Χρήστου Τζόλη διέλυσε με 4-1 τη Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη του άτυχου Παντελή Χατζηδιάκου έχασε το τρίποντο στο 90'+2, με αυτογκόλ του διεθνή στόπερ (2-2 εναντίον της Λεβερκούζεν). Ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε ντεμπούτο στο Τσάμπιονς Λιγκ ως αλλαγή στο Σπόρτινγκ Λισσαβώνας – Καϊράτ 4-1, ενώ πεντάρα «κέρασε» τη Γαλατάσαραϊ η Αϊντραχτ στη Φρανκφούρτη, στη μεγαλύτερη νίκη της 1ης αγωνιστικής συνολικά.

Αναλυτικά η βαθμολογία και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής έχουν ως εξής...

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (5-1)

2.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)

3. Μπριζ 3 (4-1)

4. Σπόρτινγκ 3 (4-1)

5. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)

6.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

7. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)

8. Άρσεναλ 3 (2-0)

9. Ίντερ 3 (2-0)

10. Λίβερπουλ 3 (3-2)

11. Καραμπάγκ 3 (3-2)

12. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)

13. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)

14. Τότεναμ 3 (1-0)

15. Ντόρμουντ 1 (4-4)

16. Γιουβέντους 1 (4-4)

17. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)

18. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)

19. Κοπεγχάγη 1 (2-2)

20. Λεβερκούζεν 1 (2-2)

21. Ολυμπιακός 1 (0-0)

22. Πάφος 1 (0-0)

23. Ατλέτικο 0 (2-3)

24. Μπενφίκα 0 (2-3)

25. Νιουκάστλ 0 (1-2)

26. Μαρσέιγ 0 (1-2)

27. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)

28. Τσέλσι 0 (1-3)

29. Αϊντχόφεν 0 (1-3)

30. Νάπολι 0 (0-2)

31. Άγιαξ 0 (0-2)

32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)

33. Μονακό 0 (1-4)

34. Καϊράτ 0 (1-4)

35. Αταλάντα 0 (0-4)

36. Γαλατασαράϊ 0 (1-5)

Τα αποτελέσματα της 1ης Αγωνιστικής

Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2

Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο 3-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Μπριζ – Μονακό 4-1

Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν 2-2

Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 2-0

Αϊντραχτ - Γαλατάσαραϊ 5-1

Σπόρτινγκ - Καϊράτ 4-1

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα 1-2



Το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

19.45: Αταλάντα - Μπριζ

19.45: Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης

22.00: Πάφος – Μπάγερν

22.00: Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ

22.00: Μαρσέιγ - Άγιαξ

22.00: Ιντερ - Σλάβια Πράγας

22.00: Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

22.00: Τσέλσι - Μπενφίκα

22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ.

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου

19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη

19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός

22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν

22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν

22:00: Ντόρτμουντ: Αθλέτικ Μπιλμπάο

22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ

22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους