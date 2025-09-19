Champions League: Η βαθμολογία της 1η αγωνιστικής και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Ο καταπληκτικός Μάρκους Ράσφορντ με τις δυο γκολάρες του στο Νιουκάστλ ήταν ο πρωταγωνιστής στο τρίτο πιάτο του μενού της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Με ηγέτη τον διεθνή φορ η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα (1-2) από τον αγγλικό βορρά, ενώ πολύ πιο εύκολα νίκησε η Μάντσεστερ Σίτι τη Νάπολι στο δεύτερο ντέρμπι της βραδιάς (2-0).
H εντυπωσιακή Μπριζ του Χρήστου Τζόλη διέλυσε με 4-1 τη Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη του άτυχου Παντελή Χατζηδιάκου έχασε το τρίποντο στο 90'+2, με αυτογκόλ του διεθνή στόπερ (2-2 εναντίον της Λεβερκούζεν). Ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε ντεμπούτο στο Τσάμπιονς Λιγκ ως αλλαγή στο Σπόρτινγκ Λισσαβώνας – Καϊράτ 4-1, ενώ πεντάρα «κέρασε» τη Γαλατάσαραϊ η Αϊντραχτ στη Φρανκφούρτη, στη μεγαλύτερη νίκη της 1ης αγωνιστικής συνολικά.
Αναλυτικά η βαθμολογία και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής έχουν ως εξής...
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (5-1)
2.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)
3. Μπριζ 3 (4-1)
4. Σπόρτινγκ 3 (4-1)
5. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)
6.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
7. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
8. Άρσεναλ 3 (2-0)
9. Ίντερ 3 (2-0)
10. Λίβερπουλ 3 (3-2)
11. Καραμπάγκ 3 (3-2)
12. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)
13. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
14. Τότεναμ 3 (1-0)
15. Ντόρμουντ 1 (4-4)
16. Γιουβέντους 1 (4-4)
17. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)
18. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)
19. Κοπεγχάγη 1 (2-2)
20. Λεβερκούζεν 1 (2-2)
21. Ολυμπιακός 1 (0-0)
22. Πάφος 1 (0-0)
23. Ατλέτικο 0 (2-3)
24. Μπενφίκα 0 (2-3)
25. Νιουκάστλ 0 (1-2)
26. Μαρσέιγ 0 (1-2)
27. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)
28. Τσέλσι 0 (1-3)
29. Αϊντχόφεν 0 (1-3)
30. Νάπολι 0 (0-2)
31. Άγιαξ 0 (0-2)
32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)
33. Μονακό 0 (1-4)
34. Καϊράτ 0 (1-4)
35. Αταλάντα 0 (0-4)
36. Γαλατασαράϊ 0 (1-5)
Τα αποτελέσματα της 1ης Αγωνιστικής
Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2
Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-3
Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 4-4
Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1
Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0
Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0
Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο 3-2
Άγιαξ – Ίντερ 0-2
Μπριζ – Μονακό 4-1
Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν 2-2
Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 2-0
Αϊντραχτ - Γαλατάσαραϊ 5-1
Σπόρτινγκ - Καϊράτ 4-1
Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα 1-2
Το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
19.45: Αταλάντα - Μπριζ
19.45: Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης
22.00: Πάφος – Μπάγερν
22.00: Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ
22.00: Μαρσέιγ - Άγιαξ
22.00: Ιντερ - Σλάβια Πράγας
22.00: Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
22.00: Τσέλσι - Μπενφίκα
22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ.
Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου
19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός
22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
22:00: Ντόρτμουντ: Αθλέτικ Μπιλμπάο
22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ
22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους
