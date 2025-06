Η Μπρέντφορντ απέρριψε την πρόταση της Γιουνάιτεντ για τον Μπράιαν Μπεουμό καθώς οι Μέλισσες κοστολογούν τον παίκτη στα 81 εκατ. ευρώ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Μπράιαν Μπουμό από την Μπρέντφορντ, ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η προσφορά των Κόκκινων Διαβόλων ανήλθε στα 52 εκατομμύρια ευρώ, με επιπλέον 11,7 εκατ. σε μπόνους επίτευξης στόχων. Ωστόσο, η διοίκηση των Μελισσών την απέρριψε, παραμένοντας σταθερή στην αποτίμηση του παίκτη στα 81 εκατ. ευρώ, αν και φέρεται διατεθειμένη να διαπραγματευτεί το ποσό αυτό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

