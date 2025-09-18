Συνολικά 19 γκολ περιελάμβανε το σημερινό, δεύτερο σκέλος της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, η οποία επιφύλαξε και ένα ματς - θρίλερ στο Ανφιλντ, όπου η Λίβερπουλ επικράτησε στο φινάλε επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Oι ευρείες νίκες της Μπάγερν επί της Τσέλσι και της κατόχου του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, επί της Αταλάντα, ξεχώρισαν στη σημερινή, δεύτερη μέρα του μενού της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Πολύ δύσκολη ήταν η επικράτηση της Λίβερπουλ στο Ανφιλντ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης με το γκολ του Φαν Ντάικ στο 90' +2', ενώ – αντιθέτως – πολύ εύκολη η νίκη της Ιντερ του Κίβου επί του Αγιαξ στο Αμστερνταμ.

Ο Ολυμπιακός πέταξε τεράστια ευκαιρία εναντίον της Πάφου που αγωνίστηκε από το 25' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπρούνο και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται αύριο με έξι παιχνίδια από τα οποία ξεχωρίζουν σαφώς τα Μάνστεστερ Σίτι – Νάπολι και Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)

2. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)

3.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

4. Άρσεναλ 3 (2-0)

5. Ίντερ 3 (2-0)

6. Λίβερπουλ 3 (3-2)

7. Καραμπάγκ 3 (3-2)

8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)

9. Τότεναμ 3 (1-0)

10. Ντόρμουντ 1 (4-4)

11. Γιουβέντους 1 (4-4)

12. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)

13. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)

14. Ολυμπιακός 1 (0-0)

15. Πάφος 1 (0-0)

16. Μπαρτσελόνα 0

17. Μπριζ 0

18. Κοπεγχάγη 0

19. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0

20. Γαλατασαράϊ 0

21. Καϊράτ 0

22. Λεβερκούζεν 0

23. Μάντσεστερ Σίτι 0

24. Μονακό 0

25. Νάπολι 0

26. Νιουκάστλ 0

27. Σπόρτινγκ 0

28. Ατλέτικο 0 (2-3)

29. Μπενφίκα 0 (2-3)

30. Μαρσέιγ 0 (1-2)

31. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)

32. Τσέλσι 0 (1-3)

33. Αϊντχόφεν 0 (1-3)

34. Άγιαξ 0 (0-2)

35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)

36. Αταλάντα 0 (0-4)

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης Αγωνιστικής

Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2

Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο 3-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

19.45: Μπριζ - Μονακό

19.45: Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν

22.00: Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι

22.00: Αϊντραχτ - Γαλατασαράϊ

22.00: Σπόρτινγκ - Καϊράτ

22.00: Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα