Παρ'ότι έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0, η Τότεναμ απέσπασε την ισοπαλία από την Μπράιτον (2-2), για την οποία δεν αγωνίστηκαν ο Τζίμας κι ο Κωστούλας. Ούτε τώρα νίκη για τη Νότιγχαμ του Ποστέκογλου που έμεινε στο 1-1 με ην Μπέρνλι εκτός έδρας.

Το είδε να έρχεται η Μπράιτον που την... έπαθε από την Τότεναμ και συνεχίζει να προβληματίζει στην Premier League. Παρ'ότι προηγήθηκαν με δύο γκολ από το μισάωρο, οι Γλάροι δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και οι ψυχωμένοι Spurs τους πήραν τον βαθμό στο φινάλε (2-2). Στον πάγκο έμεινε ο Στέφανος Τζίμας, εκτός αποστολής ο Μπάμπης Κωστούλας.

Παρ'ότι οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, μια στιγμή στάθηκε αρκετή ώστε η ομάδα του Χίρτσελερ να πάρει το προβάδισμα. Μόλις στο 8', ο Μίντε ξεχύθηκε στον χώρο από την πάσα του Τζεορτζίνιο και ντρίμπλαρε και τον Βικάριο πριν κάνει το 1-0. Οι Γλάροι πήραν τα πάνω τους και ισορρόπησαν το ματς, καταφέρνοντας μάλιστα να βρουν κι άλλο τέρμα. Στο 31ο λεπτό ο Αγιάρι «κεραυνοβόλησε» από μακριά, ο Βικάριο δεν είχε την καλύτερη αντίδραση και πήραν αέρα δύο γκολ. Δεν κατάφεραν πάντως να τον διατηρήσουν μιας και στο 43' το κακό πλασέ του Κούντους έγινε... ασίστ και ο Ριτσάρλισον από κοντά μείωσε σε 2-1.

Στο δεύτερο μέρος πάντως οι Spurs πήραν πλήρως τον έλεγχο του αγώνα και έπαιξαν την Μπράιτον στο... μισό γήπεδο. Το αναπόφευκτο για τους Γλάρους ήρθε στο 82ο λεπτό με δόση ατυχίας. Ο Κούντους έκανε την επικίνδυνη σέντρα από τα δεξιά και ο Φαν Χέκε άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-2 το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος.

Ο Ντουμπράφκα υποχρέωσε σε ισοπαλία τη Νότιγχαμ

Παράταση για την πρώτη νίκη του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ! Οι Reds έμειναν στο 1-1 στο βροχερό «Turf Moor» απέναντι στην Μπέρνλι, έφτασαν τους 5 βαθμούς, αλλά παραμένουν κάτω από τη μέση της βαθμολογίας. Η Νότιγχαμ προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό με το φοβερό σουτ του Νίκο Γουίλιαμς, η Μπέρνλι όμως απάντησε στο 20' με τον Άντονι. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου είχε και δοκάρι με τον Τσάουνα. Το β' μέρος ανήκε στην ομάδα του Ποστέκογλου που όμως βρήκε απέναντί του τον Ντουμπράφκα. Ο Σλοβάκος γκολκίπερ κατέβασε ρολά και το 1-1 έμεινε ως το τέλος.

«Βύθισε» τη Γουέστ Χαμ η Κρίσταλ Πάλας

Υψηλών πτήσεων συνέχεια για την Κρίσταλ Πάλας, που έφυγε με το «διπλό» από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και έβαλε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τη Γουέστ Χαμ. Οι Αετοί επικράτησαν 2-1 και ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League. Αυξάνεται η πίεση για τον Γκρέιαμ Πότερ, που για ακόμη μια φορά έδωσε φανέλα βασικού στον Ντίνο Μαυροπάνο. Ο... συνήθης ύποπτος Ζαν-Φιλίπ Ματετά άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό και ο Μίτσελ στο 68' χάρισε τη νίκη με φοβερό βολέ, αφού νωρίτερα, στις αρχές του δεύτερου μέρους, οι Hammers είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Μπόουεν.

Τριάρα της Λιντς στην ουραγό Γουλβς

Ο Βίτορ Περέιρα ανανέωσε πρόσφατα με την Γουλβς, κάτι που δεν έφερε νέο... αέρα στους Λύκους που έχασαν εντός έδρας από τη Λιντς (1-3) και παρέμειναν «φιμωμένοι» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, χωρίς νίκη. Παρότι η Γουλβς προηγήθηκε με τον Κρέιτσι, στη συνέχεια κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Κάλβερτ-Λιούιν ισοφάρισε στο 31' προτού ο Σταχ κάνει την ανατροπή για τη Λιντς (39') με φοβερή εκτέλεση φάουλ. Η Λιντς βρήκε και τρίτο γκολ πριν το ημίχρονο με τον Οκαφόρ και με το τελικό 3-1 έφτασε στην δεύτερη νίκη της στη σεζόν.