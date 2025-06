Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί παρελθόν από την Τότεναμ, απόλυση η οποία έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των παικτών των Spurs.

Η κατάκτηση του Europa League έδωσε ένα τέλος στην «ανομβρία» της τροπαιοθήκης της Τότεναμ, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να οδηγεί την ομάδα του στο τρόπαιο, το οποίο πάντως δεν ήταν αρκετό ώστε να παραμείνει στον πάγκο των Spurs.

Ο Ντάνιελ Λέβι αποφάσισε να απολύσει τον Ποστέκογλου μόλις 16 ημέρες μετά τον τελικό με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση των παικτών της Τότεναμ που δεν... καταλαβαίνουν τον λόγο της απομάκρυνσης του πρώην πλέον προπονητή τους.

Θυμός, αλλά και απορία επικρατεί μεταξύ των Spurs, με τον στόπερ της ομάδας Μίκι Φαν ντε Φεν να σχολιάζει σε ολλανδικό μέσο την απόφαση που έλαβε η διοίκηση των Spurs που βλέπουν ως αντικαταστάτη του τον τεχνικό της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ.

«Είναι μία περίεργη επιλογή... Είναι ο πρώτος προπονητής που έδω και πολύ καιρό κατέκτησε τρόπαιο και είχε επιτυχία στην Τότεναμ. Πρόκειται για μία απόφαση που εμείς οι παίκτες δεν έχουμε πολλά να πούμε, οπότε θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς τα πηγαίναμε καλά με τον Ποστέκογλου. Είχε νοοτροπία νικητή, 100%! Δεν φταίει μόνο ο προπονητής για την εικόνα μας στην remier League, η οποία ήταν απαράδεκτη, αλλά ξαναλέω ότι έφερε επιτυχία στον σύλλογο μετά από καιρό, οπότε φυσικά και είναι περίεργο ότι απολύθηκε», επεσήμανε ο Ολλανδός στόπερ.

