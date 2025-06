Ο Τόμας Φρανκ θα είναι ο επόμενος προπονητής της Τότεναμ, με τους Σπερς να καταλήγουν σε συμφωνία με την Μπρέντφορντ για τον Δανό τεχνικό.

«Λευκός καπνός» βγήκε από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Τότεναμ και Μπρέντφορντ για τον Τόμας Φρανκ, με τα Σπιρούνια να κλείνουν τελικά τον Δανό προπονητή. Όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευθεί ο 51χρονος αντί 11,8 εκατομμυρίων ευρώ και να αναλάβει καθήκοντα αντικαθιστώντας τον Άγγελο Ποστέκογλου που αποχώρησε προσφάτως.

Ο Τόμας Φρανκ είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στην Τότεναμ και τις τελευταίες ώρες είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον σύλλογο, παρά το ότι το συμβόλαιό του στις Μέλισσες εξέπνεε το 2027. Ο ίδιος ήταν για μέρες στην κορυφή της λίστας των Σπερς που παρά την κατάκτηση του Europa League αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με τον Ελληνοαυστραλό κόουτς.

🚨⚪️ Thomas Frank will become new Spurs head coach, here we go!



Agreement done with the manager on contract terms and staff, Brentford set to release Frank for fee in the region of £10m.



He’s the replacement for Ange

Postecoglou. pic.twitter.com/1vZAJ3bbN6