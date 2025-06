Οι Λονδρέζοι θέλουν απεγνωσμένα τον νεαρό winger, με τον οποίο έχουν συμφωνήσει προφορικά, όμως η Ντόρτμουντ απέρριψε και την δεύτερή τους προσφορά.

Σε σήριαλ του καλοκαιριού τείνει να εξελιχθεί η μετακίνηση του Μπάινο Γκίτενς στην Premier League, για λογαριασμό της Τσέλσι.

Ο εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει προφορικά με τους κατόχους του Conference League εδώ και μέρες, ενώ παράλληλα έχει ενημερώσει τους Βεστφαλούς πως θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο με τον οποίο έγινε ευρέως γνωστός.

Ωστόσο η Μπορούσια δεν είναι... εύκολη στις διαπραγματεύσεις με τους «μπλε». Η Ντόρτμουντ φέρεται να απέρριψε και την δεύτερη πρόταση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, αφού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αξιώνει κοντά στα 60 εκατ. για την παραχώρηση του 20χρονου winger.

Όπως και να έχει η ομάδα του Μαρέσκα δεν το βάζει κάτω, και αναμένεται να επανέλθει με νέα προσφορά, έτσι ώστε να κάνει δικό της τον Άγγλο άσο.

🚨🔵 Borussia Dortmund keep rejecting Chelsea bids for Jamie Bynoe-Gittens… but the negotiations will continue also beyond Club World Cup window.



Chelsea want JBG and the player wants the move, as he agreed on contract until June 2032.



Chelsea will insist again. pic.twitter.com/16bLXAW09D