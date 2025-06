Όπως μετέδωσαν οι Times, η Νότιγχαμ Φόρεστ με επιστολή της στην UEFA εξέφρασε τις ανησυχίες για την - μάλλον παράτυπη - συμμετοχή της Κρίσταλ Πάλας στο Europa League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε το εισιτήριο για το Conference League και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο υπάρχει ένα σενάριο, ένα ντόμινο που δείχνει όλο και πιο πιθανό και μπορεί να την προβιβάσει στο Europa League!

Η Κρίσταλ Πάλας, που μοιράζεται την ίδια ιδιοκτησία και με τη Λιόν (Europa League) και με την Μπρόντμπι (Conference League) κινδυνεύει σοβαρά να χάσει την πρόκριση στο Europa League. Για την ακρίβεια, δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να πείσει την UEFA πως δεν παραβιάζει τους σχετικούς κανόνες κοινής ιδιοκτησίας και μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στην Ευρώπη.

🔺 EXCLUSIVE: Nottingham Forest have written to Uefa with their concerns about Crystal Palace participating in the Europa League when they could be in breach of multi-club ownership rules



