Κι όμως, το δίπολο Κρίσταλ Πάλας - Λυών, ενδέχεται να στείλει τη Νότιγχαμ Φόρεστ από το Conference League, στο Europa.

Για καιρό πάλευε για το Champions League, όμως η Νότιγχαμ Φόρεστ... έχασε τις ανάσες της στο φινάλε και έκλεισε την - ούτως ή άλλως εξαιρετική - σεζόν της στην 7η θέση της Premier League, με ένα εισιτήριο για το επόμενο Conference League στα χέρια. Ωστόσο, οι Reds διατηρούν μια κρυφή ελπίδα πως μπορεί να βρεθούν τελικά όχι στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά στο Europa League!

Πώς; Μέσω του διπόλου Κρίσταλ Πάλας - Λυών. Η μεν (12η στην Premier League) εξασφάλισε το Europa League ως Κυπελλούχος Αγγλίας και η δε ως 6η στη Ligue 1, όμως αμφότερες μοιράζονται ως κοινό συνιδιοκτήτη τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζον Τέξτορ. Έτσι, οι σύλλογοι θα πρέπει να αποδείξουν ενώπιον της UEFA πως δεν υπάρχει επιρροή του Τέξτορ και στις δύο ομάδες και συμβαδίσουν με τους σχετικούς κανόνες κοινής ιδιοκτησίας.

🚨EXCLUSIVE

🔴Crystal Palace execs will fly to UEFA for crunch summit tomorrow

🔵Concerns club's European participation may be under threat (and Brighton could step in)

🔴UEFA rules on multi-club ownership at play

🔵Palace confident they'll prevail

