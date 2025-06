Στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Ραγιάν Αΐτ-Νουρί με 40 εκατομμύρια ευρώ από τη Γουλβς προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι.

Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας και επίσημα για τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Citizens κινήθηκαν ταχύτατα και εξασφάλισαν τη μεταγραφή του Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, ανακοινώνοτας την απόκτησή του από τη Γουλβς αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Relax... we have an announcement to make 🔊 pic.twitter.com/UIHA4gJuuO