Η πρώτη μέρα της 5ης αγωνιστικής του Champions League σημαδεύτηκε από το θρίαμβο της Τσέλσι επί της Μπαρτσελόνα και τη νίκη - έκπληξη της Λεβερκούζεν επί της Μ. Σίτι.

Η σπουδαία επικράτηση της Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ επί της Σίτι με 2-0 ήταν το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρώτης μέρας της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, στην οποία η Τσέλσι συνέτριψε με 3-0 την Μπαρτσελόνα, η οποία αγωνίστηκε στο β΄ημίχρονο με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αραούχο.

Ο απογοητευτικός Αγιαξ ηττήθηκε για πέμπτη σερί φορά (0-2 από την Μπενφίκα που πήρε τους πρώτους βαθμούς της), η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε την έκπληξη στην Τουρκία 1-0 τη Γαλατά), ενώ η Μαρσέιγ νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Νιουκάστλ στο ντέρμπι της Μασσαλίας και η Γιουβέντους νίκησε στο 92' μετά κόπων και βασάνων 3-2 την Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία. Ντρόρτμουντ και Νάπολι προσχώρησαν με εύκολες εντός έδρας επικρατήσεις επί Βιγιαρεάλ και Καραμπάγκ αντίστοιχα.

Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αυριανό δεύτερο πιάτο, στο οποίο δεσπόζει το ντέρμπι πρωτοπόρων Αρσεναλ - Μπάγερν, αλλά και το Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ, εκτός ασφαλώς από τη σπουδαία για τους Ελληνες φιλάθλους αναμέτρηση του Oλυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12

2. Άρσεναλ 4 (11-0) 12

3. Ίντερ 4 (11-1) 12

4. Τσέλσι 5 (12-6) 10

5. Ντόρτμουντ 5 (16-11) 10

6. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

7. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9

8. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

9. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9

10. Λίβερπουλ 4 (9-4) 9

11. Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9

12. Τότεναμ 4 (7-2) 8

13. Λεβερκούζεν 4 (8-10) 8

14. Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7

15. Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7

16. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

17. Αταλάντα 4 (3-5) 7

18. Νάπολι 5 (6-9) 7

19. Μαρσέιγ 4 (8-6) 6

20. Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6

21. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

22. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6

23. Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5

24. Μονακό 4 (4-6) 5

25. Πάφος 4 (2-5) 5

26. Μπριζ 4 (8-10) 4

27. Άιντραχτ 4 (7-11) 4

28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 4

29. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

30. Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3

31. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

32. Ολυμπιακός 4 (2-9) 2

33. Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1

34. Βιγιαρεάλ 4 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0

36. Άγιαξ 5 (1-16) 0

Tα σημερινά αποτελέσματα

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-0

Νάπολι - Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1

Το αυριανό πρόγραμμα

19.45: Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι

19.45: Πάφος - Μονακό

22.00: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

22.00: Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ

22.00: Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν

22.00: Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου

22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ

22.00: Άιντραχτ - Αταλάντα

22.00: Σπόρτινγκ - Μπριζ