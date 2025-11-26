Παίκτες κι οπαδοί της Λεβερκούζεν πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη νίκη στο Μάντσεστερ επί της Σίτι και η κάμερα τους «συνέλαβε» να τραγουδούν μαζί μετά το φινάλ

Ο κόσμος ανέκαθεν ήταν η «ψυχή» των ομάδων. Και στο φινάλε του αγώνα στο «Έτιχαντ» ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Λεβερκούζεν υπήρξε ένα σκηνικό που μας το υπενθύμισε και με το παραπάνω.

Χάρη σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση οι Ασπιρίνες επικράτησαν 2-0 επί της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα κι πλασαρίστηκαν σε καλή θέση εντός της πρώτης 24αδας, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους οπαδούς τους.

Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα όπου οι ποδοσφαιριστές μετά το φινάλε του αγώνα πλησίασαν την εξέδρα, κάθισαν στο χορτάρι κι έβλεπαν τους οπαδούς να τραγουδούν μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους.