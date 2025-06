Ο Ραγιάν Τσερκί ετοιμάζεται να υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι με τους Άγγλους να έχουν κλείσει το deal με τη Λυών αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε συμφωνία με τη Λυών για τον Ραγιάν Τσερκί, όπως μετέδωσε η Εquipe. Ο 21χρονος εξτρέμ ήταν ψηλά στη λίστα των Citizens και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

Οι Πολίτες ανέβασαν την προσφορά τους, που αρχικά ήταν στα 23,5 εκατομμύρια ευρώ, με τις απαιτήσεις των Γάλλων να κυμαίνονται μεταξύ 35 και 40 εκατ. ευρώ. Τελικά οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν για 35 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ οι Γάλλοι θα διατηρήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.

Ο Τσερκί, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και θα φανεί πολύ χρήσιμος ως αντι-Ντε Μπρόινε. Ο ίδιος επιθυμούσε έντονα τη μετακίνησή του στη Σίτι και πριν μιλήσουν οι δύο ομάδες είχε ήδη συζητήσει με τον Πεπ Γκουαρδιόλα σχετικά με το πρότζεκτ.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Τσερκί θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι και για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που ξεκινά στις 15 Ιουνίου, με τη Σίτι να ξεκινά τις υποχρεώσεις της εκεί στις 18 του ίδιου μήνα.

Ο Γάλλος εξτρέμ έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στη Λυών, καθώς ξεκίνησε από τις μικρές ομάδες μέχρι να καθιερωθεί στη μεγάλη τα τελευταία πέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει καταγράψει 185 συμμετοχές με 29 γκολ και 45 ασίστ.

