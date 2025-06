Την πρώτη της μεταγραφική προσθήκη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μάντσεστερ Σίτι, με τον Τιτζάνι Ρέιντερς να περνάει με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις.

Ο μεταγραφικός πυρετός συναντάται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, πόσω δε μάλλον στις ομάδες που θέλουν να «τρέξουν» τον σχεδιασμό τους το νωρίτερο δυνατό λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Με δυο μέρες να απομένουν προτού εκπνεύσει το μεταγραφικό παράθυρο που έχει εγκαινιάσει από φέτος η FIFA για τις ομάδες που συμμετέχουν στο ανανεωμένο τουρνουά, η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πρώτη της θερινή προσθήκη.

Ο λόγος για τον μέσο της Μίλαν, Τιτζανί Ρέιντερς, ο οποίος σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις κι ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από τους Citizens.

Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα ο Ολλανδός θα κάνει... ποδαρικό για φέτος το καλοκαίρι στη μεταγραφική δραστηριότητα της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία λέγεται πως θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή για ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🔵 Tijjani Reijnders has completed his medical tests as new Manchester City player.